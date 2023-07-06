سقوط مافيا تضم 19 تاجرًا بمخدرات قيمتها 145 مليون جنيه

نجحت وزارة الداخلية في ضبط طن من مخدر الحشيش و50 كيلوجرامًا من مخدر الأفيون بحوزة عنصرين إجراميين ضمن تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المواد المخدرة والاتجار بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بقية عناصر التشكيل العصابي شديد الخطورة وعددهم 17 عنصرًا، وبحوزتهم طن حشيش- 2 كيلوجرام أفيون– سلاح نارى– عدد من الطلقات- 7 سيارات، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه.

وتقدر القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة بحوالي 145 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.