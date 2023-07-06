تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية بالقاهرة

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من التموين والصحة والطب البيطري على منافذ بيع السلع الغذائية "المواطن أولًا" والمنتشرة بمختلف أحياء العاصمة للتأكد من تقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة للاجتماع الدوري الذي يعقده لمتابعة التزام منافذ "المواطن أولًا" بالقواعد والإجراءات الموضوعة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وشارك في الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية، والسكرتير العام، ومدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، وجود متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية بالمحافظة لكل المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة في الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن المنافذ التي أقامتها المحافظة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بها بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق.