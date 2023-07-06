ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية بالقاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من التموين والصحة والطب البيطري على منافذ بيع السلع الغذائية "المواطن أولًا" والمنتشرة بمختلف أحياء العاصمة للتأكد من تقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة للاجتماع الدوري الذي يعقده لمتابعة التزام منافذ "المواطن أولًا" بالقواعد والإجراءات الموضوعة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وشارك في الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية، والسكرتير العام، ومدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، وجود متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية بالمحافظة لكل المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة في الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن المنافذ  التي أقامتها المحافظة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بها بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق.

حملات حملات رقابية محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

انتقامًا من طليقها.. حكم تاريخى بالحبس سنة لسيدة منعت ابنها من التعليم

المشدد 3 سنوات لقاتل شقيقته فى وادى النطرون بالبحيرة

"التعليم" تحدد أماكن ومواعيد التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية

مدير السياحة والمصايف بمطروح: نسب الإشغال ستصل 100% عقب امتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا