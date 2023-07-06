بالتزامن مع الاحتفال بميلاده.. أبرز المعلومات عن الأنبا توما حليم

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، بعيد ميلاد الأنبا توما حليم مطران ايبارشية سوهاج ، وفي السطور التالية نقدم أبرز المعلومات عنه.



- من هو الأنبا توما حليم حبيب؟