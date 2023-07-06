"الزراعة" تنظم دورة تدريبية للفائزين بمسابقة المعمل العلمية

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، دورة تدريبية للفائزين بمسابقة المعمل العلمية، والتي شملت طلاب وخريجي كليات الزراعة والطب البيطري وبعض العاملين بالقطاع الخاص.

يتم خلال هذه الدورة تدريب الفائزين داخل أقسام المعمل المختلفة.

وقدَّمت الدكتورة هند عبداللاه، مديرة المعمل، عرضًا تقديميًا حول خدمات المعمل ودوره في ضمان سلامة الأغذية.

وصرَّحت الدكتورة عبداللاه بأن اهتمام إدارة المعمل بهذا النوع من المسابقات العلمية يأتي في إطار دور المعمل الاجتماعي وتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، لفتح المجال أمام تأهيل المتخصصين وتطوير خبراتهم لتجهيزهم لسوق العمل في قطاع سلامة الغذاء.