محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

لليوم الثاني على التوالي..

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية - لليوم الثاني على التوالي - جولة ميدانية شملت المرور على شوارع مدينة شبرا الخيمة؛ لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات التي تقوم الأجهزة التنفيذية بحي شرق وغرب بتنفيذها للنهوض بالمستوى الجمالي والحضاري للشوارع.

وتابع المحافظ، أعمال النظافة التي تتم بشوارع: أحمد عرابي - شارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة - شارع 135 وبهتيم والمرجوشي بحي شرق شبرا الخيمة - محور الخصوص، وذلك بدعم من مدن الجوار واستخدام 5 لودر و6 سيارات حمولة 50 طنًا وذلك للمساهمة في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية.

ووجّه المحافظ، بالتعاقد مع أحد الشركات لإزالة تراكمات الرتش، الموجودة بمنطقة بهتيم وبمنطقة مشروع تطوير عواصم المدن.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص الجديد، حيث وجّه نائب مدينة الخصوص بالعمل على نظافة المحور بشكل مستمر وزيادة عدد صناديق القمامة وإزالة الأتربة من على جانبيّ الطريق وعدم السماح بأي إشغالات مهما كانت أمام المحال التجارية والمطاعم والورش والتنسيق مع المرور لعمل حمله لتنظيم سير التوكتوك ومنع سير العربات الكارو على المحور تمامًا وضبط أي مخالفات.

وأشار محافظ القليوبية، إلى استمرار المحافظة وكل الجهات المعنية في رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة والقضاء على ظاهرة إشغال الطرق العامة بالباعة الجائلين على مستوى المحافظة، وتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، والعمل بكل جدية على رفع مستوى النظافة وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دورى لمنع تراكمها، مؤكدًا متابعته الشخصية المستمرة لهذا الملف، نظرًا لأهميته فى الحفاظ على المستوى الحضاري، وما يتم إنجازه من مشروعات قومية وخدمية لصالح مواطني القليوبية.

كما وجه المحافظ باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

وعلى هامش الجولة، لاحظ "المحافظ" سيارة ملاكي تسير عكس الإتجاه بمحور الخصوص، وعلى الفور، تم إيقاف المركبة وسحب التراخيص من السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية لردع مثل تلك المخالفات التي تتسبب في الحوادث، موجهًا وحدة مرور شبرا الخيمة بتكثيف المتابعة الميدانية للمحاور والطرق الرئيسية للحفاظ على حياة المواطنين.