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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طبيبة سيناوية تكشف تفاصيل فوزها بجائزة في مؤتمر برشلونة

طبيبة مستشفي جامعة
طبيبة مستشفي جامعة قناة السويس

علقت الباحثة السيناوية أسماء سلامة  الليثي، طبيبة بمستشفي جامعة قناة السويس، على فوزها بجائزة الأمم النامية عن بحثها المقدم للمؤتمر الطبي برشلونة عن أورام الجهاز الهضمي، وذلك  ضمن ٥ فائزين آخرين من دول الهند وأوكرنيا وإيران. 

وقالت الباحثة الطبيبة أسماء سلامة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الورقة البحثية المقدمة كانت تقييم علاج نوع معين من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي وذلك بتغيير طرق العلاج الكيماوي التي تفيد في علاج أنواع اخري من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي.

وأضافت:"اتفاجأت بالجائزة وسعيدة جدا انه تم اختياري، واتقدمت في الأول لعرض البحث في المؤتمر وبعدين يتم اختباره وتقييمه في المرحلة الأولى، بين عدد معين من البحثو المقدمة، وبعدها بيختاروا عدد معين من المتقدمين بالبحوث، ثم بيشوفوا المترشحين بالجائزة وبيتم اختيار 5 فائزين".

وأوضحت الباحثة السيناوية أسماء سلامة الليثي، طبيبة بمستشفي جامعة قناة السويس، أن الجائزة كانت عبارة عن مبلغ مالي وشهادة تقدير خاصة بها، مع إقامة حفل كبير للاحتفال بالفوز هناك في برشلونة.

باحثة سيناوية مؤتمر برشلونة بحث طبي أورام القولون بديل العلاج الكيميائي

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