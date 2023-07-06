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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني .. لجنة النقابات تدرس توصيات جلسة "العمل الأهلي" لبدء تنفيذها

مجدي البدوي
مجدي البدوي

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، إن اللجنة عملت خلال فتح مناقشات جلسة العمل الأهلي الماضية على صياغة ودراسة كافة الرؤى والمقترحات التي تقدم بها كافة المشاركون سواء في الجلسة الخاصة بالتعاونيات، أو الجلسة الخاصة بالعمل الاهلي، وذلك لصياغة تلك الرؤى في شكل توصيات يمكن من خلالها التقدم بها لإدارة الحوار الوطني من أجل بدء التنفيذ.

ولفت البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مناقشات جلسة العمل الأهلي تطرقت إلى ضرورة دعم العمل الأهلى وإزالة العوائق أمام الجمعيات الأهلية، باعتباره أصبح جزءا أساسيا من نسيج المجتمع ودافع قوي لقاطرة التنمية، وليس اعتباره عمل خيري فقط يتوقف دوره عند خدمة المواطنين فقط بشكل ايجابي، بل أصبح اليوم العمل الأهلي ركيزة أساسية داعمة لقاطرة التنمية ومعاون للحكومة في كافة المهام، ولعل التحالف الوطني للعمل الاهلي خير مثال عن تقدم دور العمل الأهلي الفعال في مصر.

وأكد أن التوصيات التي جمعتها اللجنة من خلال المناقشات التي عقدتها حول ملف العمل الأهلي تضمنت ضرورة تعديل كافة القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، واللوائح التنفيذية التي تنظم عمل تلك التشريعات، وذلك للتأكد من أجل التشريعات تمثل دافع لعمل الجمعيات والمنظمات الأهلية وليس عائقا أمام تفعيل دورها الحقيقي في الشارع المصري.

وتابع: “كذلك الحصول على بعض الإعفاءات الضريبية لتتمكن الجمعيات من توسيع عملها التنموي والمساهمة أكثر في دعم مشكلات المجتمع المصري والوقوف بجانب المواطن في ظل ظروف اقتصادية عصيبة لن تستطيع الحكومة وحدها التعامل مع المواطن”.

وأوضح أن اللجنة ستدرس مع الإدارة الفنية للحوار الوطني إمكانية تشكيل ورش عمل لتنفيذ التوصيات ودراستها دراسة شاملة يتم من خلالها النظر إلى إمكانية التنفيذ من عدمه، وإذا كانت التوصيات خاصة بتطبيق فعلي مباشرة أم تحتاج لتعديل قانون العمل الأهلي في مصر.

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