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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: خطط لاستكمال الحفر التنموي والاستكشافي بـ8 مليارات دولار خلال 2024

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن نشاط البترول دائمًا يبدأ، بعمليات الحفر ومع استمرار الحفر يأتي النجاح ولا نستطيع ان نقول اننا نتملك احتياطي بدون حفر .

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن، اننا بالتعاون مع الشركات العالمية، نخطط لاستكمال الحفر التنموي والاستكشافي بالاضافة لتشغيل أعمال النفط بقيمة 8 مليار دولار خلال العام القادم 2024، بالاضافة لحقول مكتشفه سيتم تنميتها خلال هذا العام، بالاضافة لمصروفات التشغيل.

- تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية

كان الوزير، قد قال إن مصر بدأت في تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية؛ إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي، لحفر 35 بئرًا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، خلال عامين من الآن وحتى يوليو 2025، بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار؛ وذلك بواقع 21 بئرًا خلال العام المالي الحالي 2024/2023، و14 بئرًا خلال العام المالي 2025/2024.

وقال "الملا" إن مصر تعمل حاليًا على تنمية حقول نرجس وساتيس ونور بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل، وفراميد والأبيض بالصحراء الغربية، لافتًا إلى أن هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر.

وحول إجمالي الاكتشافات النفطية وحجم الإنتاج، أوضح أن القطاع والشركات العالمية حفرت خلال السنوات الخمس الماضية، عددًا كبيرًا من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئرًا، وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، بواقع 217 للبترول و67 للغاز.

وأوضح أن تلك الاكتشافات أضافت احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ، بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم3 غاز، وساهمت في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج، في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه

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