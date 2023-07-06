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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحريات الأمنية: "سيدة الغردقة" قتلت طفلتيها لفشلها فى استخراج شهادة ميلاد لهما

سيدة الغردقة
سيدة الغردقة

كشفت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة الأمن بالبحر الأحمر، في واقعة الأم التي أنهت حياة طفلتيها، عن أن الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بمدينة الغردقة بعد أن فشلت فى استخراج شهادات ميلاد لهما، وضعت توأمها داخل المستشفى العام منذ 4 سنوات. 

وأكدت التحريات أنه فى عام 2019 دخلت المتهمة سالفة الذكر وتدعى « أ. م. ع» وتبلغ من العمر 32 عامًا تعمل بإحدى الكافيتريات، إلى مستشفى الغردقة العام في حالة وضع.

وعند سؤالها عن والد الطفلتين أعطت لهم أحد الأسماء، وقالت إنه كان على علاقة بها ووعدها بالزواج ولكنه تركها وهرب، وتم تحرير محضر آنذاك بالواقعة.

وكانت جهات التحقيق في الغردقةـ قد قررت حبس سيدة تعمل بأحد الكافيهات 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامها بقتل طفلتيها التوأم وادعاء وفاتهما بسبب تسرب الغاز، مع مراعاة التجديد لها فى المدة القانونية وطلب تحريات المباحث فى القضية.

وقامت جهات التحقيق بمناظرة الجثتين، بعد أن تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المستشفى العام بالغردقة بدخول طفلتين، أربعة أعوام، جثتين، بصحبة والدتهما، وبإجراء الكشف عليهما، ثبتت وفاتهما، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين، تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة. 

واعترفت الأم أمام الأجهزة الأمنية أنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيًا من شاب، وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيًا توأمًا "طفلتين"، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وذلك تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحريات الأمنية البحر الاحمر اللواء محيي سلامة النيابة العامة طلب تحريات المباحث مستشفى الغردقة العام مناظرة الجثتين وفاة طفلتين

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