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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يُجهز عرضًا ضخمًا لضم مبابى بمساعدة والدته

كيليان مبابي ووالدته
كيليان مبابي ووالدته

لا يزال الحديث مستمرًا حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم مبابي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي أو صيف 2024 على أقصى تقدير حتى نهاية عقده، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.                

ريال مدريد يرصد مبلغًا ضخمًا لضم مبابي بمساعدة والدته

ووفقًا لما ذكره برنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن نادي ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، يصر على التعاقد مع كيليان مبابي، لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق بلاعب من العيار الثقيل.

وأفاد الإعلامي الإسباني "جوسيب بيدرول" في برنامجه، بأن إدارة ريال مدريد أبدت استعدادها لدفع 200 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات مبابي في الصيف الحالي.

وأكد "بيدرول" أن بيريز ومبابي هادئان للغاية، على عكس إدارة باريس سان جيرمان التي تشعر بالتوتر والقلق من رحيل نجمها الأول.

وأضاف البرنامج الإسباني أن مبابي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وكذلك إدارة ريال مدريد لن تتحدث مع نظيرتها في النادي الفرنسي بشأن الصفقة مجددًا.

بل قد يلجأ مسئولو ريال مدريد إلى التحدث مع فايزة العماري، والدة مبابي، بشأن إقناع اللاعب بالانتقال إلى قلعة "سانتياجو برنابيو" في الصيف الحالي.

وبناءً عليه، والدة مبابي ستُخبر إدارة باريس سان جيرمان بأن نجلها لن يُجدد عقده ، في ظل رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة مع ريال مدريد.

يذكر أن إدارة باريس سان جيرمان، برئاسة ناصر الخليفي، قد طالبت مبابي بحسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، إما بتجديد عقده أو الرحيل والاستفادة منه ماديًا.

في حين أشارت بعض التقارير الصحفية الأخرى، إلى استمرار مبابي مع باريس سان جيرمان حتى الموسم المقبل 2023-2024، ومن ثم الرحيل في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده.

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