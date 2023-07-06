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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يقترب من 75 مليون جنيه

بيت الروبي
بيت الروبي

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم الكبير كريم عبدالعزيز تصدر إيرادات شباك التذاكر المصري لليوم الخامس عشر على التوالي منذ إطلاقه للمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك مع عدد من الأفلام الأخرى.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وجمع فيلم بيت الروبي، أمس الأربعاء، إيرادات بقيمة 2,747,650 جنيه، لتصل كل الإيرادات اليومية حتى صباح اليوم إلى 74 مليون جنيه و496 ألفًا و385 جنيهًا، وهي إيرادات مميزة تجعله يقرب خلال الفترة المقبلة من الأعلى في إيرادات السينما المصرية.

وقررت دور العرض السينمائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مد عرض فيلم "بيت الروبى"، لأسبوعين إضافيين، خاصة مع تزايد الإقبال على مشاهدة الفيلم.

ولأول مرة يعرض فيلم فى أوروبا وأمريكا بالتزامن مع عرضه فى مصر، حيث يعرض فى 13 دار عرض بأوروبا وأمريكا وهى "الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إنجلترا، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا وسويسرا"، إضافة إلى عرضه فى دور العرض بالدول العربية "السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، العراق، سوريا".

يقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتهما ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي من بطولة كل من كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، والفيلم الجديد من إخراج بيتر ميمي.

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