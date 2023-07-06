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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف عام إفريقيا يشارك في الاحتفال بالذكرى 71 لثورة يوليو بسفارتنا بناميبيا

الانبا جوزيف
الانبا جوزيف

شارك الأنبا جوزيف أسقف عام إفريقيا، في حفل السفارة المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، بفندق وندهوك كانتري كلوب في ناميبيا بالعاصمة وندهوك.

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وخلال المشاركة هنأ الأنبا جوزيف السفير وائل لطفي بهذه المناسبة، وقد أشاد  السفير في كلمته بالدور الذي تلعبه الكنيسة القبطية في ناميبيا في الخدمة المجتمعية والخدمة الطبية والتعليمية، وما لها من أطيب الأثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.
 كما حضر الاحتفال أيضاً نيافة الانبا أبراهام الأسقف المساعد لأبرشية لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا وهاواي؛ والذي يزور ناميبيا في الوقت الحالي
 

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وكان الأنبا جوزيف الأسقف العام بجنوب أفريقيا، قد غادر القاهرة متوجها إلى ناميبيا بعد رحلة رعوية في إطار مجهوداته لخدمة وتطوير الدول التي يشرف عليها،
وتقابل  فور وصوله الي ناميبيا مع شباب الكارزين من مصر وتكلم  عن عظائم الله في الخدمة الروحية والتنموية.

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