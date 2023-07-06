هكذا حلل "جى دى موباسان" الوضع الأخلاقى للمرأة فى روايته "سيرة حياة"

هكذا حلل "جي دي موباسان" الوضع الأخلاقي للمرأة في روايته "سيرة حياة". موباسان الروائي الفرنسي الأشهر، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1893.

يذهب الناقد "أندريه فرميجيه"، في تحليله لرواية “سيرة حياة”، لمواطنه الكاتب الفرنسي جدي دي موباسان، إلي أن: حينما أصدر موباسان رواية “سيرة حياة”، في العام 1883، كان قد صار كاتبا معروفا، وواحدا في طليعة الكتاب المتحلقين حول زولا، والمركزين علي إنعاش الواقعية، كما حددها فلوبير، وكما قبلها الجمهور.

ولا جدال في إنه أعاد إلي فرنسا، التذوق الشديد للقصة والأقصوصة، كما قال هو بنفسه فيما بعد، وقال “خيال الحياة أوسع من خيال الأدباء”.

ــ أحاديث العائلة رافد في حكايات دي موباسان

ويلفت "أندريه فرميجيه"، إلي أن جي دي موباسان: كان ينتظر ويختزن بسرعة القصص التي كانت تدور في أحاديث العائلات، في مكاتب الوزارات، وفي الفنادق حيث ينزل رجال التجارة وموظفو متاجر الآحاد في “أرجنتوي”، ومنذ عام 1874، كان جي دي موباسان قد كتب إلي أمه: “حاولي أن تجدي لي مواضيع تصلح للأقاصيص”، وكتب بعد ذلك بقليل: “يمكنن أن أضع كتابا صغيرا، مسليا وواقعيا، بانتقائي أفضل قصص أهل الزوارق الذين أعرف، مضيفا إليها، ومزخرفا فيها”.

ولكن من هذه القائمة البسيطة من التقليد المتواتر ومن الحكايات الشعبية التي كانت للبورجوازية الصغيرة، عرف كيف يستفيد مما هو الأكثر دلالة بفضل هذا الذكاء الأدبي الطبيعي، إلي حد أننا مرات نشك في أن التدخل سري بين الواقعية والسرد، قالها “جان بولهان” بوضوح: لا أعرف كاتبا آخر يستطيع كما جي دي موباسان أن يثبت الشعور في أن الأدب أمر سهل وتلقائي.

ــ هكذا حلل "جي دي موباسان" الوضع الأخلاقي للمرة في روايته "سيرة حياة"

ويمضي الناقد الأدبي والمؤرخ الفرنسي "أندريه فرميجيه"، في حديثه عن رواية “سيرة حياة” للروائي جي دي موباسان، مشيرا إلي: “الأمر مع الرواية يختلف، مع الرواية الأولي خاصة، ولا يكون تلقائيا. وإذا سلمنا بأن فكرة الرواية التي تحدث عنها جي دي موباسان مع ”فلوبير" نهاية عام 1877، هي نقطة الانطلاق الحقيقية لرواية “سيرة حياة”، يكون العمل قد ظل حوالي السنوات الست في الإعداد، مع أن موباسان لم يعمل فيه بتتابع، بل مرات أهمله لأنه كان مأخوذا بمهمات أخري.

ويشدد “فرميجيه” علي أن: فكرة رواية “سيرة حياة” قادت جي دي موباسان إلي محاذاة خطرة لحدود فلوبير، وتقريبا إلي إعادة كتابة “مدام بوفاري” ولــ “جان” بطلة الرواية الساذجة، لأن القصد من الرواية إنما التحليل، بطريقة عامة ذات دلالة، للوضع الأخلاقي، والزوجي، وحتى الجنسي، للمرأة، في مجتمع لا تقدر أن تكون فيه إلا عبدة، وآلة مستسلمة وآنية للذة، ذات حضور تزييني زخرفي، مخلوق مسلوب مخدوع.

“سيرة حياة”، هي قصة زوجين، بالأحرى قصة منازعتهما، طامحة لأن تكون أيضا إثباتا لفشل هذه المؤسسة الفاشلة بنظر جي دي موباسان، والذي يقول في هذا الصدد: الزواج يناقض الحب، الذي هو غير موجود أصلا.