المصري يسعى لمواصلة مسيرته الناجحة وتخطى الحدود في دور الـ16 لكأس مصر

يسعى النادي المصري لمواصلة مسيرته الناجحة مع مدربه ميمي عبد الرازق، عندما يواجه حرس الحدود في الثامنة والنصف مساء، اليوم، باستاد برج العرب بالإسكندرية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر .

صعد المصري لدور الـ16 بعد فوزه على بترول أسيوط 3-1 ولم يذق طعم الهزيمة في 6 مباريات خاضها تحت قيادة ميمي عبد الرازق الذي تولى المسئولية بعد رحيل حسام حسن حيث فاز على بترول أسيوط في كأس مصر وعلى فيوتشر بركلات الترجيح في نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وفي الدوري فاز على على الاتحاد وفيوتشر وتعادل مع الداخلية وغزل المحلة، ويسعى للتأهل للدور ربع النهائي في كأس مصر ومواجهة الفائز من مباراة الأهلي والداخلية.

- قائمة لاعبي المصري أمام حرس الحدود

واختار ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري، 26 لاعبا في قائمة المباراة وهم عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة وكريم العراقي وحسين السيد وإسلام أبو سليمة ومحمد دبش وعمرو سعداوي وعماد الدين أبوبكر وأحمد عماد وعمرو موسى وإيزي إيميكا وإسلام عطية وحسن علي وإلياس الجلاصي عبد الرحيم دغموم وزياد كمال وحسام جريشة وزياد فرج وأسامة الجزار ومحمد حسن الفيومي ورجب عمران ومحمد عبد اللطيف جريندو وعبده يحيى ومروان حمدي وفرانك ايتوجا.

على الجانب الأخر صعد حرس الحدود لدور الـ16 بعد فوزه على غزل المحلة 3-2 ، ورغم هبوط الفريق رسميا لدوري القسم الثاني الا أنه يؤدي مبارياته بقوة ونجح في الفوز على أسوان والتعادل مع الداخلية والاتحاد ،ويسعى لتحقيق مفاجأة بالفوز على المصري والتأهل للدور ربع النهائي خاصة أن لاعيه سيخوضون المباراة بدون ضغوط عكس لاعبي المصري .

يدير المباراة أحمد حمدي ويساعده مصطفى حسن وأحمد شاهين ومعهم محمود وفا حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ومحمد عبد الحفيظ مساعد حكم فيديو.