مصرع شاب إثر انقلاب سيارة فى ترعة بسوهاج

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد انقلاب سيارتين بترعة، ومتوفي بناحية نجع يونس دائرة مركز المراغة.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو "عبد الرحمن.أ.ع"، 18 عامًا، نجار مسلح، ويقيم دائرة مركز جهينة، واختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة "ملاكي" قيادة المدعو "ثابت. ع. ن. م"، 58، سائق، ويقيم دائرة مركز جهينة، مما أدى لسقوط السيارتين بترعة بني وشاح المجاورة للطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.