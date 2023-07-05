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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جهاد جريشة: هدف الإسماعيلى الملغى صحيح بنسبة 100%

هدف الإسماعيلي الملغي
هدف الإسماعيلي الملغي

أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي صحيح 100% ولا يوجد به أي تسلل نهائيًا.

وقال جريشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار:"الإسماعيلي طالب بركلتي جزاء ضد رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، لكن المطالبة غير صحيحة وقرار الحكم صائب".

أضاف: “هدف الإسماعيلي الملغي صحيح 100% والزاوية من حكم الفيديو ”خادعة" للحكم والكرة لم تلمس يد لاعب الدراويش، وبالتالي كان لا بدّ من احتساب الهدف، وحكم المباراة كان عليه أن يطلب زاوية أخرى".

وقال الخبير التحكيمي: "لا دخل لي برد فعل اللاعبين وحتى لو محمد حسن لاعب الإسماعيلي اعترف أنها لمست يده، أنا ليا الصورة المتاحة أمامي".

واختتم: "فيتور ميلو بيريرا الخبير التحكيمي لا يوجد له أي تأثير والتحكيم غير مرض، وتأخر المستحقات يؤثر على الحكام، خاصةً أن الخبير الأجنبي يحصل على مستحقاته بشكل مستمر".

جهاد جريشة الحكم الدولي السابق الاهلى الاسماعيلى الدورى المصرى هدف الإسماعيلي الملغي

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