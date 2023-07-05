جهاد جريشة: هدف الإسماعيلى الملغى صحيح بنسبة 100%

أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي صحيح 100% ولا يوجد به أي تسلل نهائيًا.

وقال جريشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار:"الإسماعيلي طالب بركلتي جزاء ضد رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، لكن المطالبة غير صحيحة وقرار الحكم صائب".

أضاف: “هدف الإسماعيلي الملغي صحيح 100% والزاوية من حكم الفيديو ”خادعة" للحكم والكرة لم تلمس يد لاعب الدراويش، وبالتالي كان لا بدّ من احتساب الهدف، وحكم المباراة كان عليه أن يطلب زاوية أخرى".

وقال الخبير التحكيمي: "لا دخل لي برد فعل اللاعبين وحتى لو محمد حسن لاعب الإسماعيلي اعترف أنها لمست يده، أنا ليا الصورة المتاحة أمامي".

واختتم: "فيتور ميلو بيريرا الخبير التحكيمي لا يوجد له أي تأثير والتحكيم غير مرض، وتأخر المستحقات يؤثر على الحكام، خاصةً أن الخبير الأجنبي يحصل على مستحقاته بشكل مستمر".