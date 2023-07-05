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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: كثرة التلويح باستخدم السلاح النووى فى أوكرانيا تفقده قوته

أوكرانيا
أوكرانيا

قال رامي القليوبي، أكاديمي ومحلل سياسي، إن دميتري ميدفيديف، رئيس روسيا السابق، أصبح من أبرز الوجوه في الخطاب الروسي حاليًا ودائمًا يلوح باستخدام السلاح النووي بأوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبوزيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انطباعًا عن تصريحات "ميدفيديف"، أنه يبحث لنفسه عن مكانة ما بين النخبة السياسية الروسية، أو يتم استخدامه كأداة لجس النبض الغربي.

بوتين ألمح باستخدام السلاح النووي عدة مرات

وأكد أن هذه التصريحات تضر بروسيا، لأن كثرة  التلويح باستهداف السلاح النووي تجعله يفقد قوته كوسيلة ردع، لأنه ليس سلاحًا ولكنه وسيلة ردع تستخدمه الدول للدفاع عن مصالحها، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ألمح عدة مرات بجاهزية استخدام وسائل الدفاع عن مصالح روسيا.

رامي القليوبي روسيا السلاح النووي أوكرانيا التلويح يفقد قوته وسيلة ردع

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