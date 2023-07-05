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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لمتهم بقتل طفل فى القاهرة

ارشيفه
ارشيفه

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، متهما بقتل طفلة في منطقة السلام بسبب خلافات بينه وبين أسرتها بالسجن المؤبد.

وكشفت التحقيقات أنه في خلال العام الماضي بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، قام المتهم بقتل الطفلة المجني عليها عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بسبب خلافات بينه وبين أسرتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأضافت أوراق القضية أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وكان قسم شرطة السلام قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل بقتل الطفلة المجني عليها بسبب وجود خلافات بينها وبين أسرتها في دائرة القسم.

 على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد بدون سبق إصرار أو ترصد بسبب خلافات بين الجاني وأسرة الطفلة، تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات متهم قتل طفلة منطقة السلام خلافات

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