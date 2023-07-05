تاو يمنح الأهلي التقدم على الإسماعيلي في الدوري

منح بيرسي تاو التقدم لصالح الأهلي على الإسماعيلي في المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة 18 المؤجلة من الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 50 بعد تمريرة رائعة من خالد عبد الفتاح تابعها تاو بلمسة في المرمى.

وكان الأهلي قد استهل الشوط الثاني بضغط قوي من أجل التسجيل.

أحداث الشوط الأول

الإسماعيلي كانت لديه المبادرة بعد تسديدة من أحمد مدبولي في الدقيقة الثالثة وصلت سهلة إلى الحارس محمد الشناوي.

الأهلي ضغط بقوة بعد ذلك في محاولة لتسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة 13 كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار استلمها محمد شريف داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أمسك بها الحارس أحمد عادل على مرتين.

وفي الدقيقة 14 تسلل أليو ديانج من الجبهة اليسرى وسدد الكرة مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 21 أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي حاول المرور داخل منطقة جزاء الأهلي ولكنه سقط وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

في الدقيقة 29 كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار قابلها محمد شريف برأسية ضعيفة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس أحمد عادل.

أفشة انطلق في الدقيقة 30، وسدد كرة ضعيفة للغاية وبعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 35 كرة عرضية من محمد مجدي أفشة من جهة اليسار قابلها أحمد عبد القادر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار قابلها ديانج برأسية من داخل منطقة الجزاء أمسك بها أحمد عادل عبد المنعم من يسار مرماه.

أخطر محاولات الأهلي كانت في الدقيقة 41 بعد تمريرة رائعة من مروان عطية إلى أحمد عبد القادر الذي استلم الكرة وسدد بباطن القدم بشكل رائع ارتطمت بالقائم.

أحمد عادل عبد المنعم أنقذ مرماه من هدف ذاتي بعد إبعاد من سيرجي أكا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – أفشة – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.