مدرب المحلة يصحح الأخطاء قبل مواجهة البنك الأهلى فى الدورى

حرص الجهاز الفنى لفريق المحلة بقيادة خالد عيد، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال الجولات الماضية.

وأعطي المدير الفنى الجديد للاعبيه تعليمات خلال التدريبات الجماعية التى خاضها الفريق الليلة عقب الراحة السلبية؛ استعدادا لمواجهة البنك الاهلى في الدورى الممتاز في ظل موقف الفريق الصعب في جدول الدوري.

وحرص الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على زيارة اختبارات قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة للمرة الثانية، برفقة أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذى لشركة الغزل المحلة وعضو مجلس إدارة شركة الكرة.

وجاءت زيارة الدكتور طارق رحمى مفاجأة ودخل في حوارات جانبية مع محمد جنيدي، رئيس قطاع الناشئين وأحمد حسن رئيس اللجنة الفنية والمدربين، وقدم لهم التحية على المجهود المبذول خلال الاختبارات والنظام المتبع والالتزام والعمل الجاد خلال المرحلة الحالية؛ لاختيار أفضل العناصر وضمهم إلى فرق النادى المختلفة.

تعد زيارة محافظ الغربية لاختبارات الناشئين هي الثانية، حيث سبق وحضر الاختبارات التي أقيمت بمركز شباب قرنشوا بمدينة بسيون، ويأتى هذا ضمن قافلة حياة كريمة للقرى والوحدات المحلية التي تقوم بعمل اختبارات للاعبى هذه القرى لاكتشاف المواهب.