ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب المحلة يصحح الأخطاء قبل مواجهة البنك الأهلى فى الدورى

خالد عيد
خالد عيد

حرص الجهاز الفنى لفريق المحلة بقيادة خالد عيد، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال الجولات الماضية.

وأعطي المدير الفنى الجديد للاعبيه تعليمات خلال التدريبات الجماعية التى خاضها الفريق الليلة عقب الراحة السلبية؛ استعدادا لمواجهة البنك الاهلى في الدورى الممتاز في ظل موقف الفريق الصعب في جدول الدوري.

وحرص الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على زيارة اختبارات قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة للمرة الثانية، برفقة أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذى لشركة الغزل المحلة وعضو مجلس إدارة شركة الكرة.

وجاءت زيارة الدكتور طارق رحمى مفاجأة ودخل في حوارات جانبية مع محمد جنيدي، رئيس قطاع الناشئين وأحمد حسن رئيس اللجنة الفنية والمدربين، وقدم لهم التحية على المجهود المبذول خلال الاختبارات والنظام المتبع والالتزام والعمل الجاد خلال المرحلة الحالية؛ لاختيار أفضل العناصر وضمهم إلى فرق النادى المختلفة.

تعد زيارة محافظ الغربية لاختبارات الناشئين هي الثانية، حيث سبق وحضر الاختبارات التي أقيمت بمركز شباب قرنشوا بمدينة بسيون، ويأتى هذا ضمن قافلة حياة كريمة للقرى والوحدات المحلية التي تقوم بعمل اختبارات للاعبى هذه القرى لاكتشاف المواهب.

البنك الأهلي كابتن خالد عيد خالد عيد الاهلى الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

المستشار معتز خفاجى: وفاة المعزول محمد مرسى داخل المحكمة بأزمة قلبية عقب مواجهته بالتسجيلات

إسعاد يونس تخرج عن صمتها وتوضح علاقتها بمشاجرة أحد فنادق الغردقة

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

"الغرف التجارية" توضح حقيقة قرار حظر استيراد بعض السلع

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

المستشار معتز خفاجى يرد على شائعات الإخوان وسبب سخط الشارع المصري من الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا