رومانو: باريس سان جيرمان مستعد للتفاوض على رحيل مبابى

أفادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي باتت مستعدة للتفاوض من أجل رحيل كيليان مبابي، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأثار مستقبل كيليان مبابي الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن اللاعب رغبته في عدم تفعيل شرط تمديد عقده مع النادي حتى 2025.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن إدارة النادي الباريسي مستعدة للتفاوض مع أي نادٍ بشأن التعاقد مع كيليان مبابي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اتجاه داخل النادي برفض التفاوض مع ريال مدريد.

كما أكد رومانو أن المسئولين في ريال مدريد على علم بمجريات المفاوضات بين مبابي والنادي الباريسي، ويثقون في قرب اللاعب من الانتقال لصفوفهم.

ولعب مبابي 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي وسجل 41 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

سبق أن أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان أن النادي لن يسمح للاعب بالرحيل بشكل مجاني، طالع تصريحاته من هنا.