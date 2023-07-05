ناصر الخليفى: رحيل مبابى مجانًا "مستحيل" وهذا شرطنا لبقائه

تحدث ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل كيليان مبابي، مهاجم الفريق.

وأثار مستقبل كيليان مبابي الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن اللاعب رغبته في عدم تفعيل شرط تمديد عقده مع النادي حتى 2025.

وقال الخليفي في مؤتمر تقديم لويس إنريكي مديرًا فنيًا للفريق: "كيليان لن يرحل مجانًا، إذا أراد البقاء مع النادي عليه تمديد عقده، من المستحيل أن نسمح له بالرحيل مجانًا".

ورغم إعلانه عدم رغبته في تمديد عقده، إلا أن مبابي تحدث في وقت سابق عن رغبته في اللعب مع باريس في الموسم المقبل، وهو ما يعني أنه إذا لم يمدد عقده سيرحل مجانًا في صيف 2024، وبذلك يتعارض مع رغبة النادي واللاعب.

ولعب مبابي 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، وسجل 41 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

أضاف الخليفي: "موقنا قوي، مبابي لن يرحل مجانًا، أفضل لاعب في العالم لن يرحل مجانًا هذا لن يحدث، كيليان نفسه قال ذلك، إذا غير رأيه فهذا ليس خطأي".

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.