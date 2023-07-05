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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر أمين: الشائعات علم مدمر تؤدي لانهيار المجتمعات

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن الشائعات علم مدمر مثله مثل علوم الحرب العسكرية، حيث تعمل الشائعات على إثارة الشك والارتباك والإحباط في المجتمعات، وهذا الارتباك في النهاية يؤدي إلى تدمير الأوطان.

نشر الشائعات

وأكد أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن هذه الشائعات تتم بشكل مدروس بصورة كبيرة، وهذه الشائعات هدفها الأساسي تفكيك المجتمعات، لذا يمكن القو أن قرار حظر استرداد 23 سلعة استهلاكية من بينها الشاي والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع أمر غير حقيقي.

حظر استيراد السلع 

وأضاف في حديثه، أن هذا المنشور تم فبركته بشكل محكم، حيث تم تقليد الجريدة الرسمية لنشر هذا الخبر وإحداث حالة الارتباك بين المواطنين، معبراً: "لما تكذب أكذب بعقل، مش معقولة الحكومة تقول مافيش استيراد لكل السلع دي، خاصة إن لسه مافيش تحقيق ذاتي إنتاجي".

 

تامر أمين نشر الشائعات اخر النهار النهار تدمير الأوطان

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