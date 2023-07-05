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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد مشاجرة الغردقة.. "المنشآت الفندقية" تكشف نتيجة فحص اللحوم بأحد المنشآت الفندقية

علاء عاقل
علاء عاقل

أكدت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، أن مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ويرصد نشوب مشاجرة داخل مطعم أحد المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لا علاقة له بتقديم المطعم لنوعية لحوم غير صالحة.

وأشارت الغرفة في بيان لها، إلى أنه تم تشكيل  لجنة من مسئولي وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدي جودتها.

وتابعت أنه تم التأكد من أن هذه اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومن النوع الجاموسي المستورد، وتاريخ الصلاحية الخاص بها ساري، وليس بها أى مشكلات ولا يوجد أي من أنواع اللحوم المخالفة، كما أن جميع تراخيص هذه المنشأة الفندقية سارية.

من جانبه، أشار علاء عاقل، رئيس لحنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن المشاجرة التي تظهر بمقطع الفيديو المتداول كانت بين مستأجري وحدات الاسكان السياحي بالفندق وذويهم بسبب شئ خاص بهم، وليس كما تردد بسبب نوعية اللحوم المقدمة لهم.

وتناشد غرفة المنشآت الفندقية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين

غرفة المنشأت الفندقية مواقع التواصل الاجتماعي لحوم الفيديو البحر الاحمر

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