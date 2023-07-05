لإلقائه مولوتوف على فرح.. حبس شخص 4 أيام بالدقهلية

قررت نيابة أول المنصورة حبس المتهم بإلقاء زجاجات مولوتوف على إحدى قاعات الأفراح بالمنصورة، والذي تسبب في إصابة أحد المدعوين بحروق مختلفة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي 30 يونيو، حيث تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة قسم أول المنصورة، بقيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات مولوتوف على أحد الأفراح المقامة في إحدي القاعات بمدينة المنصورة.



وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز قسم أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد شبانة رئيس مباحث مركز المنصورة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين أن حفل الزفاف المقام لنجل أحد تجار الأسماك، وأثناء الاحتفال قام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات مولوتوف على الحضور، ما تسبب في إصابة أحد المدعوين بإصابات خطيرة من الدرجة الثانية والثالثة.

وبتكثيف الإجراءات وتشكيل فريق بحث من قوات الأمن، تمكن الفريق الأمني بالتعاون مع مباحث قسم أول المنصورة من إلقاء القبض علي مرتكب الواقعة وآخرين بعد مراجعة، كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث حيث تبين وجود خلافات سابقة، وقرر المتهم على إثرها الانتقام بإشعال النيران في حفل الزفاف.