بأسلوب الفك.. حبس عاطلين لسرقتهم إطارات السيارات بالمرج

قررت نيابة المرج اليوم الأربعاء حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة إطارات السيارات بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية اللازمة الخاصة بالواقعة والمتهمين

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة إطارات سيارتهم، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة وتحديد مرتكبيها وهم عاطلين.

وبعمل الإجراءات اللازمة تم استهدافهم وأمكن ضبطهـم حال استقلالهم السيارة المشار إليها وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "الفك"، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة إطارات السيارات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالقرار السابق.