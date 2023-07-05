طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدًا

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول)، غدا الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأول، في ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

وتستكمل كنترولات تصحيح أعمال تقدير امتحانات الثانوية العامة، سير أعمالها، على قدم وساق.

وانتهت الكنترولات من تصحيح مواد خارج المجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية.

وتستكمل تصحيح التاريخ والكيمياء، والفيزياء الجغرافيا.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، امس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد (94771) أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبا / طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقة) لشعبة الرياضيات، بينما أدى عدد (255) طالب / طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى (فترة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية (فترة ثانية).

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد حالتان بمحافظتى (كفر الشيخ، والشرقية) حيث تم ضبط الطالبين لدى قيامهما بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على جهازي الهاتف المحمول المستخدمة، وعمل محضر إثبات حالة بالوقعتين المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبان اللذان تم ضبطهما، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.