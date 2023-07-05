رسالة مؤثرة من حمدي فتحي لجماهير الأهلي بعد رحيله للوكرة

وجّه حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة مؤثرة لجماهير القلعة الحمراء بعد رحيله رسميًا إلى صفوف الوكرة القطري.

وأعلن الأهلي رحيل حمدي فتحي عن صفوف الفريق إلى الوكرة القطري حتى صيف 2027.

ونشر حمدي فتحي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكراً النادي الاهلي شكراً الإدارة شكراً جمهور النادي الأهلي العظيم.. فخور إنني كنت جزءا صغيرًا من كيان كبير وعظيم شكراً على حبكم ودعمكم اللامنتهي".

أضاف حمدي فتحي: "ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير، بتمني لكم كل التوفيق دايماً.. وأخيراً شكراً لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمني ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعودين.. ولنا عودة".