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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود زكريا يكشف سبب سحب الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام من مالى

سحب القوات الفرنسية
سحب القوات الفرنسية من مالي

قال محمود زكريا، إستاذ العلوم السياسية، إن قرار مجلس الأمن الدولي والمتعلق بسحب قوات بعثة الأمم المتحدة متعددة المهام؛ لتحقيق الاستقرار من مالي قد جاء بطلب من الحكومة المالية في منتصف مايو الماضي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مبادئ تحكم نشر الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام بأي دولة بالعالم أولها موافقة الدولة التي تنتشر بها البعثة، مشيرًا إلى أنه عندما طلبت حكومة مالي أن يتم سحب البعثة لعدة عوامل، ومنها أن النظام الحاكم في مالي يتبنى مجموعة من القرارات خلال الفترة الأخيرة، ومنها تقليص حجم التبادل الأجنبي داخل مالي. 

سحب القوات الفرنسية من مالي

وتابع، أن العام الماضي صدر قرار من حكومة مالي يعتبر أن السفير الفرنسي غير مرغوب فيه، واستتبع ذلك أن فرنسا قضت بسحب قواتها التي تشارك في حفظ السلام. 

محمود زكريا مالي الامم المتحدة قوات حفظ السلام القوات الفرنسية

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