ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: ريال مدريد يقترب من إنهاء تفاصيل صفقة أردا جولر

أردا جولر
أردا جولر

اقترب التركي أردا جولر، لاعب فريق فناربخشة من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب أردا جولر ضمن صفوف شباب فناربخشة منذ فبراير 2019، وتدرج في المراحل العمرية حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2021.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن ريال مدريد وفناربخشة يفحصان في الوقت الحالي المستندات والعقود الخاصة بالعرض النهائي لضم اللاعب.

وسبق أن أعلن علي كوتش، رئيس نادي فناربخشة، رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، طالع تصريحاته من هنا.

وأفاد رومانو أن الصفقة ستكلف ريال مدريد 20 مليون يورو، إضافة إلى مجموعة من الحوافز والإضافات إضافة إلى عمولة منفصلة لوكيل أعمال اللاعب.

ولعب جولر 51 مباراة بقميص الفريق الأول لفناربخشة وسجل 9 أهداف، وصنع 12 لزملائه في الفريق، كما شارك في 30 مباراة مع فريق تحت 19 عامًا وسجل 14 هدفًا وصنع 13 لزملائه.

عقد أردا جولر مع فناربخشة يتضمن شرطًا جزائيا قيمته 17.5 مليون يورو أي أن الصفقة قد تتكلف 18 مليون يورو لكسر العقد وضم اللاعب.

اردا جولر فناربخشة ريال مدريد الانتقالات الصيفية الجارية جولر

الأكثر قراءة

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

متاحة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

جريمة فى الحى الراقى!

الأهلى مُودعًا حمدى فتحى: "شكرًا على كل شىء"

المستشار معتز خفاجى: الإخوان استخدموا الشعب المصري للصعود للحكم وخدعوهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالي رئيس الوزراء؟؟!!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا