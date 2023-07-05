رومانو: ريال مدريد يقترب من إنهاء تفاصيل صفقة أردا جولر

اقترب التركي أردا جولر، لاعب فريق فناربخشة من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب أردا جولر ضمن صفوف شباب فناربخشة منذ فبراير 2019، وتدرج في المراحل العمرية حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2021.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن ريال مدريد وفناربخشة يفحصان في الوقت الحالي المستندات والعقود الخاصة بالعرض النهائي لضم اللاعب.

وسبق أن أعلن علي كوتش، رئيس نادي فناربخشة، رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، طالع تصريحاته من هنا.

وأفاد رومانو أن الصفقة ستكلف ريال مدريد 20 مليون يورو، إضافة إلى مجموعة من الحوافز والإضافات إضافة إلى عمولة منفصلة لوكيل أعمال اللاعب.

ولعب جولر 51 مباراة بقميص الفريق الأول لفناربخشة وسجل 9 أهداف، وصنع 12 لزملائه في الفريق، كما شارك في 30 مباراة مع فريق تحت 19 عامًا وسجل 14 هدفًا وصنع 13 لزملائه.

عقد أردا جولر مع فناربخشة يتضمن شرطًا جزائيا قيمته 17.5 مليون يورو أي أن الصفقة قد تتكلف 18 مليون يورو لكسر العقد وضم اللاعب.