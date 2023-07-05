صفقة ريال مدريد المنتظرة.. رئيس فناربخشة يعلن رحيل أردا جولر الصيف الجاري

أعلن رئيس نادي فناربخشة التركي، رحيل أردا جولر، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أردا جولر يلعب ضمن صفوف شباب فناربخشة منذ فبراير 2019، وتدرج في المراحل العمرية حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2021.

وارتبط اسم جولر بمنافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال علي كوتش، رئيس نادي فناربخشة في تصريحات نشرتها شبكة سي إن إن تورك: "يمكننا تأكيد أن أردا جولر سيرحل عن الفريق لأنه يريد ذلك، سأشرح الأمر في الأيام المقبلة".

وأضاف: "أردا جولر لاعب موهوب للغاية وصاعد وأتمنى الأفضل له ولنادينا؛ وجدنا صيغة للإبقاء عليه في فناربخشة ولكنه قرر الرحيل عن النادي".

ولعب جولر 51 مباراة بقميص الفريق الأول لفناربخشة وسجل 9 أهداف، وصنع 12 لزملائه في الفريق، كما شارك في 30 مباراة مع فريق تحت 19 عامًا وسجل 14 هدفًا وصنع 13 لزملائه.

عقد أردا جولر مع فناربخشة يتضمن شرطًا جزائيا قيمته 17.5 مليون يورو، أي أن الصفقة قد تتكلف 18 مليون يورو لكسر العقد وضم اللاعب.