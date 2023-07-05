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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى يوجه رسالة مهمة لتقوية العلاقة بين الزوجين (فيديو)

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج مبني على الفضل والتسامح بين الزوجين وأهلهم، حيث قال الله في كتابه "ولا تنسوا الفضل بينكم"، فالأمر كله مبني على الفضل بين الأزواج.

وأضاف أمين الفتوى، الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة الناس، أن الهدف الأساسي من الحياة الزوجية أن يكون الإثنان سعداء وفي بيت به هناء وسعادة ومستقر وممتلئ بالبهجة والسرور.

وأوضح أن الأزواج إذا تعاملوا فيما بينهم بالورقة والقلم مثل "أنت عليك كذا وكذا" ومن الممكن أن تتغير الظروف، ففي هذا الوقت حين يتغير الاتفاق يجب أن يتم هذا الأمر بأسلوب راقٍ فيما بينهم.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس العلاقة بين الزوجين البيت الزواج مبني على الفضل الفضل بين الأزواج

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