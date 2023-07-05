إيمان كريم: الموافقة على دعم صندوق "قادرون باختلاف" يعزز كفالة حقوق ذوي الهمم

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، في فعاليات اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب والتي عقدت برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على مشروع قانون يدعم صندوق “قادرون باختلاف” الذي تقدم به المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و 60 نائبا، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة وعرضه على المجلس خلال الجلسات العامة.



وأعربت “كريم” عن سعادتها بالموافقة على مشروع القانون، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على آليات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة لهم.

وأشارت إلى رأي المجلس فيما يخص المادة (2) التي تتناول مدة توريد المبالغ المقررة للصندوق من قبل الجهات المذكورة في المادة (1) للصندوق، وهي 3 أشهر، حيث اقترح المجلس أن يتم التوريد خلال 6 أشهر، للانتهاء من بطاقة الخدمات ودعما لتنفيذ خطة الصندوق، وانتهت اللجنة إلى أن يتم توريد المبالغ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024، لمنح فرصة للجهات لتوريد المبالغ.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن صندوق “قادرون باختلاف” من شأنه أن يعزز كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وأنه سيساهم في دمجهم مجتمعيا، مشيرة إلى أنه يساعد أيضا على تفعيل مواد الدستور التي تعزز من حقوق ذوي الإعاقة وتحميها.

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه المتواصل ومتابعته الدائمة لكل ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقيا ومجتمعيا وعلى كافة المستويات، مؤكدة أنه في عهد السيد الرئيس أصبح للأشخاص ذوي الإعاقة صوت حقيقي يتحدث عنهم ولهم.