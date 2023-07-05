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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأولى بدبلومات الغربية: سبب تفوقى كنت أذاكر بعد صلاة الفجر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكدت آية ضياء قطب الحفناوي، الأولى على المدارس الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث بمحافظة الغربية، أنها كانت تحصل على دروس في جميع المواد علاوة على تنظيم وقت المذاكرة وخاصة بعد صلاة الفجر التي كانت تواظب عليها.

وأشارت إلى أن عائلتها كانت متوقعة أن تكون من الأوائل وتحصل على درجات مرتفعة في كل المواد، مشيرة في تصريحات لـ"الدستور" أنها تتمنى أن تلتحق بالمعهد الفني الصحي مثل شقيقتها الكبرى.

وأضافت والدة الطالبة أن ابنتها التي حصلت على المركز الأول هي نجلتها الوسطى، مشيرة إلى أن نجلتها الصغرى في الصف الأول الثانوي التجاري والابنة الكبرى في معهد فني صحي للقوات المسلحة.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم هي أول جهة أبلغتنا بتفوق نجلتها، مشيرة إلى أنها دائمة الدعاء لها في كل الأوقات.

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