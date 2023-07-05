إنريكى يتحدث عن مستقبل مبابى وفلسفته الهجومية ومفاوضات تدريب باريس

عبّر لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق الباريسي.

وأعلن باريس سان جيرمان التعاقد مع لويس إنريكي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق بعقد يمتد حتى 2025.

وقال إنريكي، في مؤتمر تقديمه مديرًا فنيًا لباريس سان جيرمان: "أريد أن أشكر النادي وملاك النادي ورئيسه، والمدير الرياضي لهذه الثقة التي قدمت في، أنا سعيد لتواجدي هنا وأتمنى أن أستطيع إعادة الثقة بنتائج إيجابية، لا أتحدث الفرنسية جيدًا، ولكنني بدأت تعلم اللغة".

وأضاف: "منذ اليوم الأول كنا مع لويس كامبوس وناصرالخليفي كانت الأمور بسيطة واتفقنا في 5 دقائق وتحدثنا عن المشروع وما هو مقدم لي، أظن أن كل شيء في المستوى الذي نريده، لا يوجد الكثير من الأشخاص".

وواصل: "أحب كرة القدم الهجومية وفلسفتي هي تقديم كرة قدم هجومية وجميلة للجماهير وتحقيق النتائج المرجوة؛ قبلت التحدي لصنع فريق جيد ولدي مساندة تامة من إدارة النادي لفعل ما أريد، الجماهير ستحب ما نقدمه من الآن لأنه عندما نصل إلى أعلى مستويات الاحتراف، سنرى مايكن لهذا الفريق ليقدمه".

وأكمل: "سعيد لوجودي هنا في باريس، وأريد استكشاف بلد جديدة وخوض تجربة جديدة، أنتظر بحماس كبير ما ننتظره أنا وفريقي التدريبي؛ دعوني أقدمهم لكم سيكون معنا رافائيل باو مدرب مساعد، أيتور أوتسوي، لديه ثقتي الكاملة إنهم شباب ولديهم مستوى عال ورغبة عالية".

وواصل: "كذلك هناك خواكيم فالديز، طبيب نفسي، إنه الشخص الوحيد في الطاقم الذي معي من بداية مسيرتي، وينقص شخص آخر سينضم لهذا الطاقم ومازلنا نحاول الحصول على خدماته وسيكون كل شيء رسميًا خلال الأيام المقبلة".

واستكمل: "اجتمعنا مع العديد من الأشخاص والمسئولين في النادي ونحن نفكر بطريقة مفتوحة، ومحاطين بأشخاص مهنيين وسنحاول استغلال كل ما يقدمه باريس سان جيرمان من إمكانيات، المركز التدريبي مكان ممتاز لما ينتظر اللاعبون وستكون بيئة مريحة ولكن ليس أكثر من اللازم ويجب أن نفوز بالمباريات ولكن ليس باسترخاء أكثر من اللازم".

وبسؤاله عن الطريقة التي سيعمل بها مع لويس كامبوس، المدير الرياضي للنادي أجاب: "منذ فترة نحن نعمل على الصعوبات التي تحيط الفريق، طوال مسيرتي كمدرب دائمًا ما تفاهمت مع المديرين الرياضيين".

واستطرد: "أعرف مسيرة كامبوس منذ فترة طويلة وشرف لي العمل معه وتحدثنا كثيرًا في الفترة الماضية عما نريد تحقيقه وكيف سنفعل ذلك، بالتأكيد فترة الانتقالات معقدة ولكنها فترة الفرص، أنا مقتنع أننا سنحقق نتائج كبيرة وسعيد أن أكون محاط بأشخاص ذوي خبرة".

وعاد للحديث عن فلسفته في كرة القدم، قائلًا: "الهوية الكروية الهجومية لا نقاش فيها، إذا لم نستطع أن نهاجم فهذا لا يعجبني هذه فلسفتي، يجب أن نتأقلم على اللاعبين الموجودين والمدرب دوره أن يأتي بأفضل مايمكن من اللاعبين وأضمن لكم أن نعمل بجماعية وكوحدة واحدة".

ووجه أحد الصحفيين المتواجدين في المؤتمر سؤالًا مباشرًا لإنريكي قائلًا، قبل التوقيع هل كان لديك ضمان عن مبابي؟.

وأجاب: "عندما تحدثنا مع إدارة النادي تحدثنا عما يعنيه تكوين مجموعة يجب أن تكون مفتوحًا على كل الاحتمالات، ولكن مثل هذه الأشياء ستبقى خاصة وسرية بالنسبة للمجموعة، لا يمكن أن أعطيكم أشياء سرية، وسنحاول أن نقدم أفضل مجموعة ممكنة.

وبسؤاله عن أسلوبه في غرفة الملابس، أجاب: "أسلوبي وطريقة عيشي على الصعيد اليومي، حسب خبرتي وما تعلمته خلال سنوات كلاعب، كنت في برشلونة وريال مدريد ودربت أندية كبيرة وكنت كذلك في غرفة تغيير الملابس لمدة 3 سنوات مع العديد من النجوم في برشلونة؛ اللاعبون أذكياء ولديهم بعض الأنانية ويعرفون إذا كنت هنا لمساعدتهم سيستمعون، الأهم هو أن أقدم لهم مجالًا لتقديم مهاراتهم ومساعدة الفريق على الفوز وتحقيق الألقاب".

وأعيد السؤال عليه عن مستقبل مبابي، ورد: "أعتقد أن الحديث متاح عن كل اللاعبين الذين لديهم عقد سارٍ مع النادي، الميركاتو يتحرك في كل لحظة وأظن أن فريقنا سيكون كبيرًا جدًا، سنجعل الجماهير فخورين بنا، وما حدث بيني وبين كامبوس ورئيس النادي يبقى بيننا".

