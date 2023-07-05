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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى

ارشيفه
ارشيفه

قرر قاضى المعارضات المختص تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين بمزاولة جرائم النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهما من موظفى خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاعى "الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما.. وبحوزتهما هاتفين محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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