رسميًا.. التعاقد مع إنريكي مديرًا فنيًا لباريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعيين الإسباني لويس إنريكي، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

وأعلن النادي في وقت سابق اليوم عن رحيل كريستوف جالتييه، المدير الفني للفريق.

وكشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان في مؤتمر صحفي منعقد الآن، عن تعيين لويس إنريكي مديرًا فنيًا للفريق حتى 2025.

وقال ناصر الخليفي في المؤتمر الصحفي: "قبل تقديم المدير الفني الجديد أتوجه بالشكر لكريستوفر جالتييه، مدربنا السابق".

أضاف الخليفي: “أريد أن أشكر ليونيل ميسي، أعظم لاعب في العالم وكذلك سرجيو راموس”.

أكمل “أنها حقبة جديدة وفترة جديدة وأسلوب لعب جديد، أحد أفضل المدربين في العالم ليس لما حققه مع الفرق التي دربها، لكن لأسلوبه التدريبي؛ فأسلوبه هجومي كما نريد وكنت أشعر بمتعة عندما أتابع فريق يدربه لا أريد الحديث كثيرًا لأن هذا يوم خاص له ولتقديمه وشكرًا لكم”.