قناة الناس| أمين الفتوى يكشف أهم سر يفسد العلاقة بين الزوجين (فيديو)

قال د.علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نقل الكلام من مكان إلى آخر ومن شخص لآخر أمر في غاية الخطورة والخطأ.

أضاف أمين الفتوى، الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة الناس، أن أهم سر يفسد العلاقة بين الزوجين هو نقل الكلام بشكل عام، لأن الناقل يضيف وجهة نطره في الحديث فيزيد عليه ويغيره ويفهم بمعنى آخر وهذا خطأ، لافتًا إلى أن المرأة حين تسمع تلك الأحاديث فتدخل بيت الزوجية وهي مشحونة من أهل زوجها وعليه فإنها تكون متوترة ولن تتجاوز أي مشكلة أو أي موقف وستحدث بسببه مشاكل كثيرة.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.