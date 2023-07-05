ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يكشف أهم سر يفسد العلاقة بين الزوجين (فيديو)

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

قال د.علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نقل الكلام من مكان إلى آخر ومن شخص لآخر أمر في غاية الخطورة والخطأ.

أضاف أمين الفتوى، الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة الناس، أن أهم سر يفسد العلاقة بين الزوجين هو نقل الكلام بشكل عام، لأن الناقل يضيف وجهة نطره في الحديث فيزيد عليه ويغيره ويفهم بمعنى آخر وهذا خطأ، لافتًا إلى أن المرأة حين تسمع تلك الأحاديث فتدخل بيت الزوجية وهي مشحونة من أهل زوجها وعليه فإنها تكون متوترة ولن تتجاوز أي مشكلة أو أي موقف وستحدث بسببه مشاكل كثيرة.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس العلاقة بين الزوجين أهم سر يفسد العلاقة بين الزوجين نقل الكلام البيت

الأكثر قراءة

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

متاحة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

بنسبة نجاح 64.47%.. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

تغريم شاب 50 ألف جنيه لاختراقه حساب زوجته فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا