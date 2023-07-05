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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سما سلطان تكشف سر اختيارها سباحة الزعانف المزدوجة

السباحة سما سلطان
السباحة سما سلطان

قالت السباحة سما سلطان، إنها اختارت سباحة الزعانف المزدوجة، وذلك رغم إجادتها استخدام الزعنفة الواحدة، ولكنها لم تجربها في سابقات من قبل.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية CBC، أن سبب عدم استخدامها الزعنفة الواحدة هو خوفًا على الضهر والركب، لأن حركاتها لا بد أن تكون دقيقة لأن الخطأ فيها يسبب مشاكل كبيرة، مشيرة إلى أن الزعنفة الواحدة الجسم فيها يكون شبيها بعروس البحر.

مشكلة أنبوبة الأكسجين في السباحة

وتابعت، أنها تلعب سباحة كلاسيك ولذا كانت الزعانف المزدوجة أقرب إليها، مشيرة إلى أن المشكلة التي قابلتها هي ضرورة ارتداء أنبوبة أكسجين بلاستيك، والتي تحتاج لتدريب على استخدامها، لأن لها طريقة مختلفة في أخذ النفس عن الوضع العادي.

 

سما سلطان الزعانف المزدوجة الزعنفة الواحدة السباحه أنبوبة الأكسجين عروس البحر

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