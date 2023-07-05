وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ (صور)

كرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الدبلومات الفنية 2023، في جميع التخصصات والأنظمة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور قيادات الوزارة للتعليم الفني.

وانطلق المؤتمر الصحفي لاعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري- فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني.

وتتضمن قائمة الأوائل الأتي:

الطالبة ندى أيمن عشري العبد، من مدرسة قويسنا الثانوية الفندقية، من محافظة المنوفية، بالمركز الأول على مستوي الجمهورية تعليم فندقي نظام 3 سنوات( نظام الجدارات).

والطالب عمر محمد محمدي، من مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، وحصل على المركز الأول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات.

والطالبة فيرنا أسامة إسكندر، مدرسة فندقى من مدرسة الإسكندرية الفندقية العسكرية إدارة وسط الاسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية دبلومات فنية 2023.

والطالبة إنجى خالد السيد محمود، من مدرسة "أمبروزو" الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية.

والطالبة منة الديب في الدبلومات الفنية من مدرسة رأس البر الفندقية، وحصلت على المركز الأول.والطالب محمد رزق سليمان قنيبر- قرية الحدادي- سيدي سالم الأول على الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7.

والطالبة بسمة شوقى عبدالحميد بمدرسة الشهيد هيثم سامى الصناعية بنات بإيتاى البارود لحصولها علي المركز الثانى على مستوي الجمهورية نظام الجدرات.

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