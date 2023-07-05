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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يعلن مفاجأة فى تصحيح امتحان الكيمياء للثانوية العامة

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المؤشرات الخاصة بتصحيح امتحان الكيمياء للثانوية العامة مبشرة، وحصل عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من التصحيح السبت المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم، إن ٥٠٠٠ طالب حصلوا على ٩٥٪؜ في مادة الكيمياء بعد تصحيح نصف الورق.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "الرياضيات"، صباح أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالى عدد "94771" أمام "2097" لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد "1824" طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم "الجيولوجيا" لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم "الرياضيات التطبيقية" لشعبة الرياضيات، بينما أدى عدد "255" طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى "فترة أولى"، واللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية "فترة ثانية".

2022 2023 الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا الرياضيات التطبيقي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوي امتحان علم النفس امتحان الدور الأول امتحان الكيمياء

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