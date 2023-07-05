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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باكستان تدين اعتداءات الاحتلال على مخيم جنين

جريدة الدستور

أدانت باكستان بشدة عدوان الاحتلال والغارات الجوية التي شنّها على مدينة جنين ومخيمها، وأدت إلى وقوع شهداء وجرحى.

وطالبت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، الأربعاء، المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته في وقف هذه الأعمال غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك لضمان حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مؤكدة موقفها الثابت والداعم لنضاله المشروع.

وجددت باكستان دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا على حدود 1967 وتكون القدس عاصمتها، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة.

باكستان عدوان الاحتلال مدينة جنين الاحتلال جنين

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