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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبو الغيط يهنئ الجزائر بعيد الاستقلال الحادي والستين

ابو الغيط
ابو الغيط

هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وأحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال والشباب الجزائري، والتي تصادف يوم 5 يوليو من كل عام. 

وصرح المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أكد على أن  هذه الذكرى عزيزة على قلب كل مواطن جزائري وعربي، لما تحمله من معانٍ عظيمة في العزة والكرامة والتضحية في سبيل نيل الاستقلال وبناء الوطن. 

 وشدد على حرص الجامعة العربية على التعاون الوثيق مع الجزائر في كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الجزائري وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتطوير آليات عمله لخدمة القضايا العربية المشتركة.

ويعتبر عيد الاستقلال الجزائري هو الاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال الجزائر بعد تحررها من الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من ثلاثة عشر عقداً (132سنة)، بفضل تفجير الثورة التحريرية الكبرى والتي تعد أكبر ثورة في القرن العشرين.  وهوَ يوافق 5 يوليو عام 1962، ولقد تم توقيع مرسوم الاستقلال يوم 3 يوليو 1962 وقامت جبهة التحرير الوطنية بإقرار 5 يوليو لمسح هزيمة 5 يوليو  1830 بسيدي فرج.

 

وفي سياق متصل، احتفل محرك البحث العالمي "جوجل" اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ 61 لاستقلال الجزائر بنشره صورة العلم الجزائري، حيث يحيي الجزائريون عيد الاستقلال في ذكراه الـ 61، بعد تاريخ حافل بالتضحيات ارتقى خلاله أكثر من مليون ونصف المليون شهيد.

ووفقاً لقناة العربية الإخبارية، فقد يتيح محرك  لمستخدميه في الجزائر بهذه المناسبة، مشاركة الصورة ذاتها مع أصدقائهم عبر منصّتي تويتر وفيسبوك، أو من خلال البريد الإلكتروني.

أبو الغيط تبون الجامعة العربية عيد الاستقلال الحادي والستين

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