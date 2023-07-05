محافظ دمياط تحيل مسئول دفاتر و7 أطباء للتحقيق بسبب الخروج بدون إذن

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط؛ لمتابعة منظومة العمل بداخلها، حيث التقت مع عدد من المرضى الذين تقدموا بعدد من الشكاوى بخصوص سوء إدارة العمل وانتظارهم لساعات طويلة لإجراء الفحوصات المطلوبة.

وفي هذا السياق، كلفت "المحافظ" فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وعمل انضباط إداري للعاملين بالمستشفى، تبين خلاله خروج 7 أطباء بدون إذن وعدم قيام مسئول الدفاتر بشطب اسم 13 طبيبًا متغيبًا اليوم.

حيث قررت "المحافظ" إحالة الأطباء لخروجهم بدون إذن وكذلك مسئول الدفاتر، كما قررت تنفيذ حركة تغييرات ببعض قيادة المستشفى لضبط منظومة العمل.

فيما وقد شددت "الدكتورة منال عوض" على مدير المستشفى بضبط منظومة العمل والتيسير على المرضى وتوقيع الكشف الطبى على جميع المترددين بشكل يومي، مشددة أيضًا على ضرورة تواجد الأطباء ومحاسبة المقصرين.