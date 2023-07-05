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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في صوم الرسل.. محطات الرحلة الكرازيّة الثانية للقديس بولس الرسول

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفترة صوم الرسل التي تنتهي يوم 12 من شهر يوليو الجاري، وعلى خلفية الاحتفالات أصدر القمص يوحنا نصيف راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شيكاغو، نشرة تعريفية بالرحلة الكرازيّة الثانية للقدّيس بولس الرسول.

وقال إنه بدأت هذه الرحلة حوالي عام 50/51م، واستغرقت حوالي ثلاث سنوات، حتّى عام 53/54م، ويمكن تلخيص خطّ السير الخاصّ بها في عشر محطّات، كالتالي:

  1- من أنطاكية سورية إلى لسترة.. وهناك انضمّ تيموثاوس للخدمة.

  2- من لسترة إلى ترواس، في أقصى غرب آسيا الصغرى.

  3- من ترواس إلى فيلبّي، وهي أوّل مدينة في أوربّا يتمّ الكرازة بها.

  4- من فيلبّي إلى تسالونيكي، وهي غرب فيلبّي.

  5- من تسالونيكي إلى بيريّه.. وكلّها مدن في شمال اليونان (مقاطعة مكدونية).

  6- من بيريّه إلى أثينا، وهي في جنوب اليونان (مقاطعة أخائية).

  7- من أثينا إلى كورنثوس، وهي غرب أثينا.

  8- من كورنثوس إلى أفسس، بغرب آسيا الصغرى.

  9- من أفسس إلى أورشليم عبر قيصريّة.

  10- من أورشليم إلى أنطاكية، المركز الذي انطلق منه في البداية.

وأضاف: “واضح أن القدّيس بولس الرسول لا يهدأ، ولا يملّ من الخدمة ونشر الكرازة بخلاص المسيح، على الرغم من التحدّيات الصعبة التي يواجهها.. ظروف صحّيّة معَوِّقة - مقاومة وتهديد لحياته من اليهود - مضايقات من دُعاة التهوُّد - مصاعب من جهة اختلاف الآراء بين الخُدّام”.

أمور هامة تميز بها صوم الرسل الكنائس المصرية صوم الرسل تاريخ صوم الرسل ختام صوم الرسل ترة صوم الرسل

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