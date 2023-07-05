بعثة منتخب شباب الطائرة تتجه إلى البحرين للمشاركة في بطولة العالم

غادرت بعثة المنتخب المصري للشباب للكرة الطائرة تحت 21 سنة، مطار القاهرة منذ قليل، متجهة إلى البحرين من أجل المشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 17 يوليو الجاري.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

بينما تضم قائمة المنتخب المصري 12 لاعبًا وهم:- ”ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة حمدي، وياسين أشرف”.

وقرر هاني مصيلحي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب للكرة الطائرة ، وبيرسي أونكن المشرف على منتخبات الشباب والناشئين للكرة الطائرة، استبعاد الثنائي أحمد وائل قنديل، ومحمد طارق من قائمة المنتخب التي ستشارك في منافسات بطولة العالم.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلًا من ”منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك، بالإضافة إلى مصر”.

من جانب آخر، لبى المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، دعوة السيدة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي، إلى دولة المغرب الشقيقة، وذلك لحضور توقيع عقود استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية للرجال، والتنسيق في الموضوعات المشتركة بين الاتحادين المصري والإفريقي.

ومن المقرر أن تقام بطولة الأمم الأفريقية، بالقاهرة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر المقبلين.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر، أن الاتحاد المصري للعبة سيقوم بتوجيه الدعوة لكافة الدول التي ترغب في المشاركة بعدما تم توقيع الاتفاقية على استضافة مصر للبطولة.

وكشف ياسر قمر، أن زيارته لدولة المغرب مهمة وتم خلالها تفعيل بروتوكول تعاون مع الاتحاد الإفريقي في ظل توطيد العلاقات الطيبة بين الاتحادين.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأول للرجال يواصل الاستعدادات القوية من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام على أرض مصر من أجل المنافسة على لقب البطولة.