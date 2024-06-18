حسن الخاتمة.. وفاة حاج بعرفات من الوادى الجديد

توفي الحاج عبدالفتاح عكاشة من قرية تنيدة مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، أثناء أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة، حيث شعر بإعياء وهو على جبل عرفات وجرى نقله إلى مستشفى عرفات لتلقي العلاج اللازم ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

وقال محمود مبارز ابن قرية تنيدة وأحد جيران المتوفى، إن الحاج عبد الفتاح توفي بملابس الإحرام وكانت أمنيته الأخيرة قبل سفره أن يتوفاه الله في الحج، واستجاب الله سبحانه وتعالي لدعوته وتوفي وهو يؤدي مناسك الحج، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى بعرفات، مرتديًا ملابس الإحرام وكان ملتقط صورة تذكارية له قبل وفاته بملابس الإحرام.

وقال الدكتور محمود سالم طبيب بيطري بالوادي الجديد: “الحاج عبد الفتاح رحمه الله ، أول ناس عرفتهم في قرية تنيدة وعلى مدار سنين مشفتش منه إلا كل خير، ووفاته صدمة كبيرة لكن رحيله يوم عرفة يهون علينا كتير”.

وأكد ياسر عبد الفتاح عكاشه، نجل المتوفي، أن له ثلاث أشقاء آخرين وكانوا ينتظرون عودة والدهم سالما من الحج الكبير ليحتفلوا معه بعودته وبتحقيق أمنيته، فكان دائما يدعي أن يمن الله عليه بفريضة الحج، مؤكدا أنه سيتم دفن والده في السعودية بعد الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وأن أبنائه وأهله استقبلوا خبر وفاته بالصبر والسكينة، وسيقام له عزاء أمام منزله بقرية تنيدة اليوم الثلاثاء.