"كاتمة الأسرار".. نجلة الفنانة الراحلة مديحة سالم تكشف كواليس عنها

قالت بسنت فؤاد، ابنة الفنانة الراحلة مديحة سالم، إن والدتها الفنانة مديحة سالم كانت كاتمة للأسرار بصورة كبيرة، معبرة: "كنت حريصة على أن أسرد لها أحداث اليوم بالكامل، خاصة وإنها كانت مشهورة أنها كاتمة الأسرار".

كاتمة الأسرار

وأكدت بسنت فؤاد، خلال لقائها ببرنامج “صباح الورد” عبر فضائية “تن”، أن بالرغم من الصداقة التي توجد بينهما إلا أنها كانت حازمة بصورة كبيرة، قائلة:"كنت بخاف منها أكتر من بابا".

التوازن في التربية



وأضافت في حديثها، أن الفنانة مديحة سالم كانت حازمة في المواقف التي كانت تستدعي ذلك، وكان حزمها مترجم في نظراتها، وبالرغم من هذا الحزم إلا أنها كانت تتمتع بقدر كبير من المحبة والحنية، فكانت تتبع أسلوب التوازن في التربية.