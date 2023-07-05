أمسية شعرية غنائية بنادي أدب آفاق.. الأحد المقبل

ينظم نادي أدب آفاق اشتراكية، أمسية شعرية غنائية، بحضور الموسيقار فايد عبد العزيز ومجموعة من الشعراء، الأحد المقبل 9 يوليو 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً.

أمسية شعرية غنائية

وتستضيف الأمسية نخبة من مثقفي مصر وأعضاء نادي الأدب، فيما يدير الأمسية الشاعر مصطفى الجارحي، بمشاركة محبو وعشاق الشعر والموسيقى.

وتُقام الفاعلية الثقافية، تحت رعاية المشرف العام على النادي، الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق يستضيف الفعالية الثقافية ، مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الاحترازية، ويقع مقره في 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز، متفرع من شارع صبري أبوعلم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.

وكان نادي أدب آفاق، قد عرض الأسبوع الماضي، فيلم "المدينة الكبيرة"، “The Big City”، من إنتاج عام 196، للمخرج الهندي الشهير “Satyajit Ray”، وعقب الفيلم، تمت مناقشته بين أعضاء المركز وجمهوره، ولم تكشف المناقشة نقاطاً مهمة في الفيلم فحسب، بل كشفت أيضاً ملاحظات عديدة في سينما الهند وثقافتها وواقع المجتمع الهندي منذ الستينات، وقت عرض الفيلم، وحتى يومنا هذا.

وكتب نادي أدب آفاق عن فيلم "المدينة الكبيرة": أنه ليس "فيلماً هندياً" بالمعنى الشائع؛ فهو ليس فيلماً زاخراً بالاستعراضات أو العروض القتالية غير المعقولة واقعياً وفنياً أو المفارقات الساذجة المثيرة للسخرية، بل هو فيلم واقعي يحكي قصة أسرة تقليدية متوسطة وأزماتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحت الرأسمالية التي دخلت الهند مع الاستعمار، والأسرة مكونة من أب على المعاش، معلم سابق، وزوجته ربة المنزل، وابنه الذي يعمل موظفاً في بنك، وابنته الطالبة، وزوجة ابنه ربة المنزل أيضاً، وحفيده.

و يشعر الأب الكبير بالمرارة لكونه علَّم أجيالاً يعملون في وظائف عديدة ووضعهم الاقتصادي جيد؛ وهو لا يستطيع تحمل تكلفة شراء نظارة طبية؛ لكي يستطيع أن يلعب الكلمات المتقاطعة في الجريدة أملاً في جائزة مالية وهروباً من ملل التقاعد، ويكشف الفيلم عن أحداث تنتظر هذه الأسرة.