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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 27 مشروعًا لخدمة 40 ألف نسمة بقرية المنشية

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مواصلة المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة "حياة كريمة". 

وشدد اللواء أشرف عطية، على تكثيف الجهود المبذولة، واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول من أجل رفع معدلات الإنجاز والإنتهاء من أعمال التشطيبات بالمشروعات التي قاربت نسب تنفيذها إلى 100% للبدء في تشغيلها تجريبيًا لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة. 

من جهته، أشار المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة "حياة كريمة" إلى استمرار الجولات الميدانية لتفقد عدد 27 من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرية المنشية بمركز كوم أمبو والتي تضم 21 قرية فرعية وتابع بإجمالي 40 ألف نسمة. 

وأوضح رئيس وحدة حياة كريمة، أنه تم تفقد مشروعات إنشاء كوبري الترعة وكوبري السبع بنات، وصيانة ورفع كفاءة مدارس المنشية الجديدة الإبتدائية والمنشية الحديثة والمنشية بحري الإبتدائية المشتركة بنسب تنفيذ 100%، بجانب تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 98%، وأيضًا تفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف المنشية بحرى بنسبة 95%. 

ولفت رئيس وحدة "حياة كريمة" إلى أنه تم تفقد الأعمال الجارية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي وخطوط الطرد بنسب تراوحت ما بين 60% إلى 85%، بالإضافة إلى تفقد مشروع تركيب أعمدة الإنارة فى السلسلة بحرى وطريق السلسلة / المنشية مرورًا بالمنشية شرق بإجمالى 122 عمود حيث جارِ أعمال شد الأسلاك وتركيب الكشافات. 

وخلال الجولة الميدانية، وجّه المهندس ناجح مصطفى، بالالتزام بتوجيهات محافظ أسوان، بضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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IMG-20230705-WA0018
IMG-20230705-WA0018
IMG-20230705-WA0018
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أسوان أعمال التشطيبات التطوير الشامل للريف المصري الجولات الميدانية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروعات الخدمية والتنموية قرية المنشية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمه

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